Ryszard Horowitz o powrocie do Krakowa: Lepiej pozostać przy wspomnieniach

W dokumencie Roman Polański i Ryszard Horowitz przemierzają Kraków szlakiem swoich wojennych doświadczeń: getta, domów, w których spędzili dziecięce lata, miejsc, których dziś już nie ma, ale także tych, dzięki którym przeżyli Zagładę. Spotkanie dwóch przyjaciół w rodzinnym mieście i konfrontacja ze wspomnieniami z dzieciństwa inicjują opowieść o przyjaźni, przeszłości i wspólnym żydowskim losie, a także o Krakowie lat 40 i 50., który - mimo upływu czasu i wielu zmian - nadal pozostaje domem.

Wspomnienia z Krakowa mam bardzo miłe i lubię do nich wracać. Jednak czym innym jest powrót do przeszłości w myślach czy rozmowie na jej temat, a czym innym, kiedy zaczyna się dotykać mury i zastaną rzeczywistość porównuje do wspomnień. Dla mnie ten powrót ma raczej negatywny rezultat. Żałuję, że do tej konfrontacji doszło - przyznaje Ryszard Horowitz, który jest gościem 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. - Zdałem sobie sprawę, że moje wspomnienia są o wiele bardziej pełne, wspaniałe kolorowe, w przeciwieństwie do tego, co zastałem w rzeczywistości. Lepiej przy nich pozostać