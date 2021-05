Sąd uchyla zakaz działalności baru samoobsługowego w pandemii. Taką karę nałożył sanepid

Skarga była zasadna ponieważ sanepid nie miał podstawy, by zakazać prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przepisy rozporządzenia, które zostało wydane bez wyraźnej podstawy zawartej w ustawie, a więc z naruszeniem Konstytucji RP. Systemowo bowiem, zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Co więcej Sąd doszedł do przekonania, że nie miały również podstawy prawnej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, na które powołał się sanepid, dopuszczające działalność gastronomiczną w systemie samoobsługowym pod warunkiem "że zostanie wyznaczona osoba do obsługi np. bufetu czy baru sałatkowego, która będzie podawała potrawy konsumentowi. Klienci nie mogą sami nakładać sobie potraw".