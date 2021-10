Sądecczyzna. Jesienna wycieczka na weekend. Najlepszym miejscem na relaks są lasy Beskidu Sądeckiego [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Już od ponad tygodnia zagościła u nas kalendarzowa jesień czyli najpiękniejsza pora roku w Beskidzie Sądeckim. Słoneczny weekend to znakomita okazja do odpoczynku od trudów tygodnia na łonie natury. A tej na Sądecczyźnie nie brakuje. Piękne sądeckie lasy kuszą bogatą fauną i florą i zachęcają do wycieczek w gronie rodziny i przyjaciół. Jedne z najpiękniejszych leśnych terenów naszego regionu znajdują się na terenie Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój. To właśnie jego pracownicy niestrudzenie przemierzają leśne ścieżki i dokumentują piękno Beskidu Sądeckiego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i zachęcamy do leśnych spacerów.