Sałatki. Tabbouleh, czyli libańska niezwykle aromatyczna sałatka z kaszy kuskus lub bulgur [PRZEPIS]

Sałatka libańska tabbouleh krok po kroku. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki”.

Składniki dla 3-4 osób:

ok. 150 g surowej kaszy kuskus lub kaszy bulgur

2 twarde duże pomidory

2-3 świeże ogórki

1 duża czerwona papryka

pęczek drobnej dymki ewentualnie 1/2 cebuli oraz drobny szczypiorek

pęczek natki pietruszki

kilkanaście listków mięty

Składniki na sos:

3-4 łyżki oliwy

sok wyciśnięty z 1/2 limonki lub cytryny

1-2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę

kilka listków mięty drobno posiekanej

przyprawy: sól, pieprz, ewentualnie płatki chilli

Wykonanie

Przygotować kaszę wg wskazówek producenta lub wsypać kaszę do wysokiej miseczki, dodaj dużą szczyptę soli i zalać wrzątkiem, tak aby poziom wody nad kaszą był wyższy o ok. 1-2 cm, zamieszać i szczelnie przykryć na kilka minut. Po 5-10 minutach rozdrobnić widelcem i pozostaw do przestudzenia. Kasza bulgur jest gotowa po ok. 15 minutach.

W międzyczasie umyć wszystkie warzywa i pokroić w drobną kostkę o boku ok. 0,5 cm. Z pomidorów i papryki usunąć wcześniej gniazda nasienne, ogórki w razie potrzeby obrać ze skórki. Posiekać również dymkę (ewentualnie cebulę i szczypiorek), natkę pietruszki oraz miętę.

Przygotować sos z oliwy, czosnku przeciśniętego przez praskę, soku wyciśniętego z limonki i kilku listków drobno posiekanej mięty. Doprawić dużą szczyptą soli, pieprzu i ewentualnie chilli.

Warzywa, większość zieleniny oraz sos dodać do przestudzonej kaszy.

Całość wymieszać i na koniec posypać pozostałą zieleniną. Podawać sałatkę tabbouleh samą lub jako dodatek do mięs, ryb czy pieczonych warzyw. Tabbouleh świetnie nadaje się również do zabrania w pudełku na wycieczkę, do pracy czy szkoły. Dodatkowo można posypać sałatkę prażonymi orzechami czy innymi nasionami.