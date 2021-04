Seniorzy w internecie radzą sobie doskonale. Dowiodło tego IX Forum Seniora

W IX już Forum Seniora, zorganizowanym przez redakcję „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”, wzięło udział kilkuset nestorów. Senioralną konferencję otworzyli Jerzy Sułowski redaktor naczelny "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej", prof. dr hab. Jacek Popiel rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Seniorze, żyj dobrze z urologiem

Prof. dr. hab. n. med. Piotr Chłosta - kierownik Katedry i Kliniki Urologii CMUJ, w swoim wystąpieniu przekonywał, że urolog to najlepszy przyjaciel kobiety i mężczyzny.

- Niestety cześć z nas wciąż nie zdaje sobie sprawy, że przeważająca liczba badań, jakie wykonuje urolog, a które mogą wiązać się z naruszeniem intymności, trwa krócej niż mycie zębów. Dostarczają one jednak informacji, które są w stanie zaważyć na życiu i zdrowiu pacjenta. Warto żyć zatem w zgodzie z Panem Bogiem i urologiem - mówił prof. Chłosta.

Onkologia w cieniu pandemii

Z kolei dr Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst oraz ordynator oddziału radioterapii w szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie tłumaczyli, jak pandemia wpłynęła na leczenie chorób nowotworowych.

- W środowisku medycznym wszyscy mamy świadomość tego, że pandemia koronawirusa w dużej skali zachwiała całym systemem opieki zdrowotnej. Nie dotyczy to tylko onkologii, wiele innych specjalności doświadcza tego samego. W czasie pandemii wszystkie choroby zeszły na dalszy plan. Zaczęło nam się wydać, że głównym problemem jest COVID-19. Oczywiście jestem daleki od tego, by bagatelizować koronawirusa, jednak każdego dnia - także w okresie pandemii - w Polsce diagnozuje się raka u kilkuset osób - zwracał uwagę dr Hetnał.

Dobry sen wpływa na jakość i długość naszego życia

Dr Małgorzata Hołda z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjaśniła z kolei nestorom, jak ważny dla naszego funkcjonowania jest zdrowy sen.

- Spanie jest czynnością tak samo ważną, jak picie wody czy oddychanie. Konsekwencje niedosypiania mogą być bardzo liczne i poważne. Wpływają one zarówno na pogorszenie naszego zdrowia fizycznego, jak i osłabienie funkcji poznawczych – przestrzegała.

Przybliżyła także sposoby na lepszy, zdrowszy sen. W jej opinii przede wszystkim najważniejsza jest regularność oraz to, by tuż przed zaśnięciem nie używać ekranów.

Seniorze, pij kranowiankę

Seniorzy wysłuchali także rozmowy z dr Tadeuszem Bochnią, zastępcą dyrektora ds. produkcji w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. Ekspert, który opowiedział o tym, jak ważne jest odpowiednie nawodnienie organizmu, a także o świetnej alternatywnie dla wody butelkowanej, jaką jest kranówka.

- Zapewniam, że w dzisiejszych czasach jakość wody z wodociągów miejskich podlega bardzo surowym normom bezpieczeństwa, ostrzejszym, niż w przypadku wody butelkowanej. W dzisiejszych czasach to czysta wygoda, aby pić kranówkę! - przekonywał dr Bochnia.

Zdrowa dieta to podstawa

Mgr Aleksandra Kucharczyk, dietetyk kliniczny z gabinetu dietetycznego FitMyMind, doradziła seniorom, co warto jeść, a co lepiej wykluczyć z codziennego jadłospisu, aby zadbać o zdrowie.

- Właściwy jadłospis powinien być urozmaicony, zbilansowany, dostarczać odpowiedniej ilości witamin, substancji odżywczych i składników biologicznie czynnych, które można znaleźć w żywności oraz pokrywać indywidualne zapotrzebowanie energetyczne - mówiła Kucharczyk.

Seniorze, nie daj się oszukać

Podkomisarz Beata Wcisło z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przestrzegała seniorów przed oszustami działającymi metodą „na policjanta” oraz „na wnuczka”.

- Oszuści wciąż chętnie korzystają z tych metod. Przedstawiana jest seniorowi historyjka. W zależności jak senior będzie odpowiadał na pytania, dalej jest modelowana. Jeśli potwierdzimy, że mamy wnuka, przestępcy będą tak kontynuować rozmowę. Chodzi o informacje od seniorów. Dzięki temu można pozyskać od nich pieniądze, biżuterię lub kosztowności - wyjaśniała policjantka.

Buszowanie w Internecie nie jest trudne

O tym, czy i dlaczego warto być obecnym w mediach społecznościowych, w jaki sposób z nich korzystać, a przede wszystkim, jak robić to bezpiecznie mówiła także dziennikarka Daria Jankiewicz.

- Niestety, o ile młodsze pokolenia potrafią odnaleźć się w meandrach Internetu, o tyle dla starszych nadal pozostaje on sferą, w której nie potrafią swobodnie się poruszać. Potwierdzają to statystyki - niewiele ponad 30 proc. Polaków powyżej sześćdziesiątego roku życia korzysta z internetu zwróciła uwagę.

Sanatoria czekają na kuracjuszy

Naszym rozmówcą była również Marta Adamczyk - dyrektor marketingu Uzdrowiska Krynica.

- Działamy w pełnym reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich bardzo rygorystycznych norm bezpieczeństwa. Zachęcamy do przyjazdu do naszych obiektów, w których jest możliwość skorzystania z zabiegów, które od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. To, co nas wyróżnia na tle innych uzdrowisk to kąpiele mineralne kwasowęglowe mokre i suche czy też zawijania borowinowe całkowite i częściowe. Ponadto, stosujemy zabiegi wodolecznicze, elektroniczne, różnego rodzaju inhalacje, masaże, saunę fińską czy terapię zimnem w kriokomorze - wyliczała Adamczyk.

Gość specjalny – Anna Dymna

Gościem specjalnym IX edycji Forum Seniora była Anna Dymna - jedna z najbardziej cenionych i znanych polskich aktorek, kobieta o wielkim sercu i wielkiej wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych. Seniorom opowiedziała nie tylko o swojej recepcie na szczęśliwe życie w kwiecie wieku, jak nie tracić nadziei, a także skąd czerpać siły i radość życia.

- Mogę powiedzieć, że w życiu wykorzystałam każdą chwilę. Kiedy byłam młoda, szalałam, bawiłam się, popełniałam różne głupoty, ale radosne. One mnie nie wykańczały. Otworzyłam fundację, od ponad 20 lat prowadzę Salony Poezji i program telewizyjny "Spotkajmy się". Uczę też studentów. Rzeczywiście, robię dużo rzeczy, ale nigdy nie miałam ich dość - opowiadała.