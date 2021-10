Skaldowie: "Nie ulegliśmy modzie" [WYWIAD] - X Forum Seniora

W ubiegłym roku świętowaliście swoje 55 lecie na scenie. Piękny jubileusz. Czy, gdy w 1965 roku zakładaliście zespół spodziewaliście się, że to będzie przygoda na tyle lat?

Jacek Zieliński: Absolutnie nie. Jak zakładaliśmy zespół to byliśmy studentami Akademii Muzycznej. „Skaldowie” mieli być dla nas odskocznią od nauki muzyki poważnej. Myśleliśmy, że przetrwamy rok, dwa a potem znów trzeba się będzie znowu zająć się klasyką. W trakcie okazało się jednak, że zajmuje nam to coraz więcej czasu. Sprawa tak się przedłużyła, że sami nie wiemy kiedy minęło te ponad 55 lat. Pamiętam jednak kiedy obchodziliśmy pięciolecie i wydawało nam się to nieprawdopodobne. Co do świętowania, to niestety nie udało nam się, bo plany pokrzyżował nam pandemia. Mamy nadzieje, że uda nam się to nadrobić jak wszystko wróci do normalności.