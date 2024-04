Skarby spod ziemi wróciły w podziemia, ale muzeum w Starym Sączu. Te artefakty znalezione przez SHES mają nawet 3,5 tys. lat

Pasjonatów przeszłości interesują głównie czasy pierwszej i drugiej wojny światowej, ale w czasie swoich poszukiwań natrafiają także na świadectwa bardziej odległej historii Sądecczyzny. Wszystkie artefakty znalezione przez grupę trafiają do muzeum w Starym Sączu. Tam powstała właśnie ekspozycja, która poświęcona została wszystkim znaleziskom Stowarzyszenia Historyczno- Eksploracyjnego Sądecczyzny. „Skarby z ziemi wydobyte” można oglądać w odremontowanej zabytkowej siedemnastowiecznej piwnicy Domu „Na Dołkach” – siedzibie Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, przy ulicy Rynek 6.

- Są to artefakty, które właśnie w ostatnich latach wydobyliśmy spod ziemi podczas poszukiwań. To dopiero początek. Od dłuższego czasu, już 3 lata, zbieraliśmy te zabytki, które tutaj można już zobaczyć. Część jest jeszcze w weryfikacji i u konserwatora zabytków, więc w najbliższym czasie do nas dotrą. Cały czas prowadzimy poszukiwania w okolicach Starego Sącza , więc może natrafimy na kolejne skarby - mówi Stanisław Pustułka, prezes "SHES".