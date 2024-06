Słodkie i orzeźwiające dania z arbuzem w roli głównej. Zobacz przepisy w sam raz na lato

Dlaczego warto jeść arbuza?

Orzeźwiający napój arbuzowy

Sałatka z arbuzem szefa kuchni

Lekka, zdrowa i orzeźwiająca sałatka z arbuzem

Soczysta sałatka z arbuzem i serem feta

Wykonanie Liście szpinaku umyć i osuszyć. Jeśli są duże, poszarpać je na mniejsze kawałki i ułożyć na talerzu lub półmisku. Cukinię pokroić w drobną kostkę i dorzucić do szpinaku. Jeśli to koniecznie wypestkować arbuza i pokroić go w kostkę. Ser feta również pokroić w kostkę i dodać do arbuza. Z wierzchu posypać sałatkę kolendrą. Doprawić oliwą i octem balsamicznym. Przepis podano dla jednej osoby. Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki”

Ciasto „Arbuzowa Alabama”

Masa z kaszy manny

1,5 szklanki mleka

7 łyżek kaszy manny

1 łyżka cukru waniliowego

200 g masła

2 łyżki cukru pudru

50 ml likieru waniliowego

Mus arbuzowy

1 kg miąższu z arbuza

2 opakowania galaretki truskawkowej

Dodatkowo

1 tabliczka mlecznej czekolady

kandyzowana papaja do dekoracji

Wykonanie

Biszkopt: Białka ubić na sztywną pianę. Nie przerywając ubijania dodawać kolejno cukier, żółtka, olej, ocet oraz mąkę wymieszaną z kakao i proszkiem do pieczenia. Ciasto przelać na blaszkę (wym. 24x24cm), wyłożoną papierem do pieczenia. Biszkopt piec około 35 minut w temperaturze 180 stopni. Przestudzone ciasto przekroić na dwa równe blaty.

Masa: Mleko zagotować razem z cukrem waniliowym. Na gotujące się mleko wsypać kaszę mannę. Cały czas mieszając gotować przez 4 minuty. Kaszkę odstawić do przestudzenia. Masło razem z cukrem pudrem utrzeć na puszystą masę. Stopniowo dodawać zimną kaszkę. Na końcu do masy wlać likier. Całość utrzeć na jednolitą masę.

Mus: Miąższ z arbuza pokroić na mniejsze kawałki. Usunąć pestki. Owoc przełożyć do wysokiego naczynia i miksować blenderem na jednolity mus. Mus arbuzowy przelać do garnka i doprowadzić do wrzenia. Wsypać galaretki i dokładnie wymieszać. Odstawić do przestudzenia.

Na jeden blat biszkoptu wyłożyć połowę masy, wyrównać. Na masę wyłożyć gęstniejący mus arbuzowy. Wyrównać i odstawić do stężenia. Na stężony mus wyłożyć drugą część masy z kaszki, wyrównać. Masę przykryć drugim blatem biszkoptu. Czekoladę połamać na kostki i rozpuścić nad kąpielą wodną. Płynną czekoladę rozsmarować na cieście. Wierzch ciasta posypać kandyzowaną papają.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”