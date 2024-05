„Spaleni żywcem...”. Obelisk w Gruszowcu upamiętniający ofiary zbrodni hitlerowskiej jak nowy

Zakres prac był szeroki. Obejmował on oczyszczenie powierzchni kamiennej i cementowej fugi z nieczystości, zabrudzeń, mikroorganizmów; powierzchni metalowych z późniejszych powłok malarskich oraz produktów korozji; kostki brukowej wraz z punktową poprawą jej poziomów (niwelację zniekształceń/zapadlisk); uzupełnienie brakujących fug; pokrycie kamiennej i cementowej powierzchni pomnika środkiem krzemoorganicznym oraz hydrofobowym; barwne uzupełnienie inskrypcji w tablicach pamiątkowych.

- To wyjątkowe miejsce pamięci. Starania o odnowienie tego obelisku czynili mieszkańcy Gruszowca w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą tych przykrych wydarzeń – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Justyna Mazur z Urzędu Gminy w Dobrej.

Jak dodaje nasza rozmówczyni, pamięć o poległych musi być pielęgnowana.

- Mieszkańcy nie chcą, by historia poszła w zapomnienie. Także ci młodsi mieszkańcy muszą pamiętać, że również w naszym regionie ta wojna była, ludzie ginęli w obronie ojczyzny. Jako gmina dbamy więc o to, by pamięć o bohaterach z naszych stron była wciąż żywa – podsumowuje.