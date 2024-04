Specjalna projekcja filmu "Civil War" i spotkanie z fotografem wojennym 16 kwietnia w Kinie Pod Baranami

Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii”. Fotografka wojenna Lee (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem.

"Civil War" to z jednej strony wstrząsający film o wojnie domowej rozdzierającej współczesne Stany Zjednoczone, z drugiej kameralny obraz międzypokoleniowych relacji i w końcu filozoficzny traktat na temat fotografii. "Civil War" - z zapierającym dech finałem rozgrywającym się w samym sercu amerykańskiej stolicy - to najdroższa produkcja w historii kultowej wytwórni A24.

Reżyser Alex Garland zabiera widzów w sam środek podzielonej Ameryki, ogarniętej bratobójczym konfliktem. Patrzy na nią oczyma grupy dziennikarzy, którzy przemierzają kolejne stany, obserwując przemoc i zniszczenie. "Civil War" to film wyraźnie antywojenny, ostrzegający przed zwiększającymi się podziałami i postępującym rozpadem społeczeństwa, nie tylko w Ameryce. To również opowieść o ludziach pracujących na pierwszej linii frontu: dziennikarzach i fotografach, którzy słowami i obrazami relacjonują wojenny horror.