Spisz. Górale z Trybsza boją się, że zostaną odcięci od świata na dwa lata

Ta druga opcja to dla mieszkańców aż 40 kilometrów więcej, by mogli dostać się do Nowego Targu, gdzie znajdują się szkoły dla młodzieży, urzędy powiatowe, szpital, czy w końcu miejsca pracy dla wielu mieszkańców Trybsza. Druga opcja to z kolei trasa kręta, wąska i na dodatek na mocnym wzniesieniu. - Teraz jest to trudna trasa, a co dopiero, gdy przykurzy śnieg. Tam jest po prostu niebezpiecznie – mówi jeden z mieszkańców Trybsza. Na dodatek droga przez Czarną Górę łączy się z trasą przez Białkę Tatrzańską, która w sezonie turystycznym – zarówno letnim, jak i zimowym - jest niemal permanentnie zakorkowana. - To oznaczałoby, że do Nowego Targu musielibyśmy jeździć po dwie godziny – mówią rozżaleni mieszkańcy.