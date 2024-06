Spore zmiany na Plantach Salinarnych w Bochni, trwa wykończenie alejek, nasadzenia, układanie trawników. Zdjęcia i wideo

Rewaloryzacja Plant Salinarnych w Bochni rozpoczęła się pod koniec czerwca 2023 roku. Obecnie wiele robót jest już wykonanych, a przechodnie mogą na bieżąco śledzić zmiany w wyglądzie parku.

- Obecnie realizowane są nasadzenia krzewów, urządzanie trawników, nawierzchnie na alejkach oraz wyposażenie fontanny - wylicza Andrzej Koprowski z urzędu miasta w Bochni.

Wśród nowych roślin przewidzianych na Plantach w ramach rewaloryzacji są m.in. 33 klony czerwone, 13 jaśminowców, 160 róż, ponad 9 tys. tulipanów, 40 tys. krokusów i blisko 60 tys. narcyzów. Więcej szczegółów na poniższej tablicy.

Plansza z zaplanowanymi na Plantach w Bochni nasadzeniami drze, krzewów i kwiatów Paweł Michalczyk

Zgodnie z umową prace mają się zakończyć do września, choć ich tempo wskazuje, że mogłoby nastąpić to wcześniej. Urząd odnosi się jednak do takiej możliwości ostrożnie. - Wykonawca na dzień dzisiejszy nie deklaruje wcześniejszego oddania Plant Salinarnych, choć tempo wykonywanych prac rzeczywiście jest imponujące. Zauważyć należy, że po zakończeniu realizacji robót należy dokonać odbioru branżowego, dokonać odpowiednich odbiorów i zgłoszeń wymaganych prawem budowlanym, co wymaga też odpowiednio długiego czasu, a są to czynności objęte terminem umownym - zastrzega Andrzej Koprowski.