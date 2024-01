Staszek Karpiel Bułecka odchodzi z Future Folk. Znany góral chce występować solo

Stanisław Karpiel Bułecka to polski piosenkarz i osobowość telewizyjna, a także narciarz. Ale przede wszystkim lider i wokalista zespołu Future Folk. Grupa powstał w 2011 roku, wykonuje elektroniczną muzykę taneczną z gatunku drum'n'bass i dubstep z wpływami folku góralskiego.

Staszek zaczął jednak od nart. Deski założył mając pięć lat. W kolejnych latach startował w różnych konkursach. Był prekursorem freeskiingu w Polsce. Zakończył karierę narciarską w 2009 roku. Narty porzucił na rzecz śpiewania. Bowiem w tym samym roku nawiązał współpracę z Mateuszem Górnym, z którym nagrał album Ethno Electro, a we wrześniu 2011 roku został wokalistą zespołu Future Folk.

Widzowie mogli wielokrotnie oglądać go na scenie podczas telewizyjnych koncertów, a także w programach m.in. Jaka to melodia, Taniec z Gwiazdami, Azja Express, Twoja twarz brzmi znajomo i Dance Dance Dance. Bułecka w 2018 roku był także jednym z jurorów "Śpiewajmy razem. All Together Now".