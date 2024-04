"Studium całej figury chłopca" Jana Matejki na wystawie w ASP. Ten obraz publiczność może zobaczyć po raz pierwszy

"Studium całej figury chłopca" powstało w 1856 roku, namalował go 18-letni Jan Matejko. Artysta podarował obraz starszemu bratu Zygmuntowi. Przez wiele lat przechowywany był w Bieńczycach, w posiadłości dzierżawionej przez Zygmunta Matejkę, a następnie przy ul. Karmelickiej, po tym jak trafił do bratanic Matejki, córek Zygmunta. Od momentu powstania pozostawała w prywatnych kolekcjach Matejków, Zduniów i Głowińskich.

"Opuszczone powieki zdają się skrywać tajemnicę istoty dzieła sztuki - pragnienia osiągnięcia doskonałości przetworzonego w wyjątkową, niepowtarzalną formę przepełnioną ciepłem i cudowną atmosferą" - wyjaśniają twórcy wystawy. - "Akt wydaje się tematem banalnym, szkolnym ćwiczeniem żmudnie wykuwającym artystyczne talenty. Jednak konteksty, w jakich pokazano obraz w Muzeum ASP, wskazują na wprost przeciwne wnioski. Umożliwiają one spojrzenie na akt z dwóch perspektyw towarzyszących ludziom od wieków, które w gruncie rzeczy są spojrzeniem na samego człowieka: na jego wymiar wyłącznie materialny, który reprezentowała monachijska Akademia Sztuk Pięknych pod redakcją Karla Piloty`ego, oraz na jego wymiar złożony zarówno z materii, jak i transcendencji, tego, co duchowe, a nawet boskie, którego popularyzatorem w Krakowie był Wojciech Korneli Stattler. Wpływ rzymskiej edukacji Stattlera powodowała, że studium aktu pod jego kierunkiem stawało się studium piękna, mimo iż oparte było na przedstawieniu realnego, żywego człowieka i szeregu charakteryzujących go cech indywidualnych".