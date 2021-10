Ta sprawa może wstrząsnąć Wadowicami. Mężowie pracownic opieki społecznej, ranionych przez nożownika, oskarżają [ZDJĘCIA] Bogumił Storch

Ta sprawa może wstrząsnąć Wadowicami. Jacek J. który w marcu 2020 r. ranił nożem dwie pracownice domu pomocy społecznej w Wadowicach nie trafił do więzienia. Uznano, że jest niepoczytalny. Jak ustaliła Gazeta Krakowska, dramat nadal przeżywają jego ofiary. Oskarżają dyrekcję Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty i urzędników z nadzorującego ten organ Starostwa Powiatowego o brak wsparcia oraz o nie zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa. - Ten człowiek z nożem mógł tam zrobić rzeź, to się w każdej chwili może powtórzyć a żadnych zabezpieczeń nie wprowadzono, ci, którzy to zgłaszali musieli odejść z pracy - mówi Wojciech Odrobina, mąż jednej z poszkodowanych. - Zwolniono niemal wszystkich pracowników ośrodka, którzy tego dnia byli tam na miejscu. Czemu? Pozbyto się świadków? Straciłem całkowicie zaufanie, jako mieszkaniec, do władz powiatu i dyrektorom podległych im instytucji, to przykre - dodaje małżonek drugiej z nich.