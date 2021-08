"Tajemnica Josta" - spacer detektywistyczny dla dzieci po krakowskiej Willi Decjusza

FLESZ - Polacy wrócili do fast foodów

Instytut Kultury Willa Decjusza wraz z Panią Fishką – przewodniczką po Krakowie, historyczką sztuki, autorką fascynujących spacerów detektywistycznych dla dzieci - zaprasza młodych wielbicieli przygód i historii do udziału w grze "Tajemnica Josta", podczas której dzieci zwiedzą przepiękną podmiejską Willę XVI-wiecznego krakowskiego finansisty, poznają jej tajemnicze zakamarki i (być może!) rozszyfrują wiadomość, a także odnajdą zagubiony skarb.

W czasie remontu wieży kościoła Mariackiego w Krakowie przypadkowo natrafiono na tajemniczy schowek. Były w nim ukryte dziwne stare dokumenty. Napisane niezrozumiałym językiem, przybrudzone i praktycznie niemożliwe do odczytania. Widnieje na nich nazwisko Josta Decjusza, XVI-wiecznego multimilionera, bankiera króla Zygmunta Starego i właściciela luksusowej willi pod Krakowem. Czego dotyczą stare dokumenty? Dlaczego ktoś zadał sobie tyle trudu, by ukryć je tak skrzętnie? Czy kluczem do rozwiązania tajemnicy jest bajeczne bogactwo Josta?