Tak grilluje Masterchef! Karkówka z grilla z marynatą ziołową i grillowane warzywa to istna rozpusta [PRZEPISY]

Grill dla mięsożerców – marynata robi robotę

Marynowanie mięsa przed grillowaniem to świetny sposób na dodanie smaku, aromatu i soczystości do potraw. Robiąc zakupy, wybierz odpowiedni rodzaj mięsa do grillowania, tak aby pasował do przepisu. Karkówka wieprzowa, żeberka wieprzowe, kurczak, wołowina czy ryby to popularne opcje do grillowania. Ważne jest, aby wybierać świeże, dobrej jakości mięso. Zanim mięso trafi do marynaty, warto delikatnie je zamarynować, posypując solą i pieprzem z obu stron. Pozwoli to na lepsze wniknięcie smaku marynaty oraz uczyni mięso bardziej soczystym.