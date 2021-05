Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego otwiera swe podwoje 22 maja. Co zobaczymy na jego scenie? Paweł Gzyl

"Zbrodnia i kara" w tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego już na początku czerwca Monika Stolarska

"Bracia Karamazow" Dostojewskiego, „Pinokio” na Dzień Dziecka oraz muzyczne przedstawienie na podstawie tekstów Edwarda Stachury „Po co jest noc” - to tytuły, którymi Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie rozpocznie powrót do grania po okresie pandemicznego lockdownu.