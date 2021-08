Tarnowskie szkoły gotowe na powrót uczniów. Niektóre z nich będą oferowały uczniom organizację szczepień przeciw COVID-19 Paulina Marcinek-Kozioł

W tarnowskich szkołach wszystko już przygotowane na powrót uczniów archiwum

Maseczki na korytarzach, dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury przed wejściem do budynku, lekcje na świeżym powietrzu. Tak będzie wyglądała od środy (1 września) rzeczywistość w tarnowskich szkołach. Dyrektorzy i nauczyciele nie chcą powrotu do lekcji zdalnych i robią co mogą, by nauka stacjonarna trwała jak najdłużej. Zamierzają zachęcać uczniów do szczepień przeciw COVID-19, a jeśli będą chętni, deklarują szczepienia w szkolnych murach.