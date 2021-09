Tatry. Chodzili po linie nad przepaścią. Mrożąca krew w żyłach akcja na Mnichu

Tatry. Spacer na linie na Mnichu

Spacer na linie zdarzył się w ostatni weekend. Na zdjęciu zrobionym przez Ireneusza Grzegolca widać Mnicha i Mniszka, a między szczytami postać. Po zbliżeniu widać, że ów człowiek stoi na linie.

To najpewniej miłośnicy tzw. dyscypliny nazywanej slackline, czyli chodzenia na linie. Do tego typu aktywności wykorzystywana jest specjalna lina o szerokości kilkudziesięciu milimetrów. Lina jest napięta. Śmiałkowie spacerują po niej z zabezpieczeniem.

- W przypadku tak eksponowanego terenu mówimy raczej o highline. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego po polskiej stronie tego typu aktywność jest zabroniona, dlatego miłośnicy highlinu wybierają Tatry Słowackie, gdzie jest to dopuszczone - mówi nam jeden z slacklinerów z Zakopanego, który chce pozostać anonimowy.

Slackline na Mnichu nie jest nowością. - Zdarzyło się to trzy razy. Po raz pierwszy w 2011 roku linę rozwiesiła grupa ze Stanów Zjednoczonych, kilka lat później powtórzyli to Polacy. No i teraz ta trzecia grupa, ale nie wiem co to za ludzie - mówi slackliner.