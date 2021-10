Tatry. Jesienny Giewont. Cudowna wycieczka bez wielkich tłumów. Na zdobywców czekają piękne Tatry w jesiennych kolorach

Jesień to najlepsza pora roku, by ruszyć w góry. O tej porze roku Tatry wyglądają najpiękniej. Przybierają złotorude kolory, w których wyglądają wręcz magicznie. Do tego jesienią jest zdecydowanie mniej ludzi w górach - nawet w weekendy. Pogoda jest bardziej pewna. Jest bowiem niewielka szansa, że zdarzy się nam burza. Choć i tego nie wolno całkowicie wykluczyć.

Wybierając się na szczyt - nawet w piękny jesienny dzień - warto zabrać do plecaka czapkę i rękawiczki, a do tego coś ciepłego do ubrania. O ile bowiem na dole w mieście może być ciepło, o tyle na szczycie może mocniej wiać, a co za tym idzie - odczuwalna temperatura może być dużo niższa.