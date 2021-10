Tatry. Mężczyzna zaatakowany przez niedźwiedzia jest w dobrym stanie. TPN: ten pan nie powinien schodzić ze szlaku

Do ataku doszło w czwartek. Wtedy to ratownicy TOPR dostali zgłoszenie od mężczyzny z raną nogi. - Ranny turysta został zwieziony karetką TOPR do szpitala w Zakopanem – mówi Piotr Konopka, ratownik TOPR.

Na SOR okazało się, że mężczyzna został ugryziony przez niedźwiedzia. - 72-latek miał rany kłute i szarpane na lewym podudziu i udzie. Po zaopatrzeniu w szpitalu został odesłany do domu z zaleceniem kontroli – mówi lek. Jerzy Toczek ze Szpitala Powiatowego w Zakopanem.

Medyk dodaje, że mężczyzna miał dużo szczęścia. Bo kły i pazury niedźwiedzie nie trafiły na tętnicę. Gdyby ta została uszkodzona, wówczas mężczyzna mógłby wykrwawić się. - Przez 30 lat pracy w szpitalu w Zakopanem nie pamiętam takiego zdarzenia – dodaje lek. Toczek.

Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego potwierdza, że doszło do kontaktu człowieka z niedźwiedziem. - Do zdarzenia doszło w miejscu oddalonym od szlaku turystycznego. Ten mężczyzna wszedł na niedźwiedzia w zaroślach kosodrzewiny. Znalazł się w odległości ok. metra. Doszło do tego w niekorzystnych warunkach. Wiał silny wiatr, co spowodowało, że zmysły niedźwiedzia: węch i słuch, mogły być osłabione – mówi przyrodnik.