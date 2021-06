Tatry. Na szlak do Morskiego Oka wyjechał wóz hybrydowy. Konie mniej ciągną, idą spokojniej - mówią fiakrzy Łukasz Bobek

Na szlak do Morskiego Oka w Tatrach wyjechał wóz hybrydowy. Jest on ciągnięty przez konie, ale także wspomagany silnikiem elektrycznym. To nadal jest test tego wozu. Jednak chcemy testować go już w trakcie przewożenia turystów – mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.