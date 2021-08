Tatry. Najazd na Morskie Oko. W pogodne dni szlakiem wędrują tysiące turystów. Czy nie jest ich za dużo? Aurelia Lupa, Łukasz Bobek

Tłumy nad Morskim Okiem to niestety codziennej w wakacyjne pogodne dni Archiwum

Totalny najazd na Morskie Oko w Tatrach. Przez ostatnie dni, jeśli tylko pogoda sprzyja, szlakiem do słynnego stawu wędrują tysiące turystów. Momentami nad stawem jest tak dużo ludzi, że ciężko jest znaleźć wolny kamień, by przysiąść. Czy to nie czas, by jednak wprowadzić ograniczenia liczby ludzi na szlaku?