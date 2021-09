Tatry. Niedźwiedzie jedzą na potęgę. "To dla nich czas absolutnego obżarstwa" - mówi przyrodnik [ZDJĘCIA, WIDEO]

Chcesz zobaczyć dzikiego niedźwiedzia w naturze? Teraz to najlepsza pora. Przy odrobinie szczęścia misie można przyłapać, jak się zajadają. Ostatnio niedźwiedzie widziane były przez turystów w rejonie Kasprowego Wierchu, Doliny Chochołowskiej, a nawet na przedpolach Zakopanego. Do miasta zaglądnęła niemal cała niedźwiedzia rodzina.

- Dla tatrzańskich niedźwiedzi to czas absolutnego obżarstwa. Zajadają maliny, borówki, za chwilę wezmą się za jarzębinę. Jedzą, ile się da. Dorosły miś musi zjeść dziennie wiadro owoców. Wszystko po to, by nagromadzić zapas tłuszczu na zimę - mówi Marek Kot z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Tłuszcz się przyda, by drapieżniki mogły przetrwać zimowy sen. Niektórzy nawet mówią, że niedźwiedzie w tym roku są wyjątkowo aktywne, co może świadczyć o tym, że szykuje się długa i ostra zima.