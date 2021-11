Tatry. Śmierć na Rysach. Turysta zginął na skutek upadku z wysokości Łukasz Bobek

Ratownicy TOPR odnaleźli w sobotę ciało mężczyzny w rejonie Rysów. Ze ustaleń wynika, że mógł on zginął już w piątek. Wtedy to do centrali TOPR dotarła informacja o turyście, który nie wrócił z wyprawy na Rysy.