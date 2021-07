Tatry. Sporo nagłych osłabnięć i omdleń w górach. Ratownicy TOPR: Turyści stracili siły, czyżby to efekt COVID-19?

„Po godz. 14 z M. Oka na Palenicę zwieziono turystkę, która zasłabła. Dalej własnym transportem miała udać się do szpitala”, „Przed godz. 13 ze szlaku pomiędzy Grzybowcem a Siodłową Turnią przetransportowano śmigłowcem do szpitala 67-letniego turystę, który zasłabł i nie był w stanie kontynuować wycieczki”, „Przed godz. 13 z Dol. Starorobociańskiej, spod Siwej Przeł. przetransportowano śmigłowcem do szpitala 37-letnia turystkę skarżącą się na duszności i silny ból w klatce piersiowej”, „Po godz. 18 z M. Oka na Palenicę przewieziono 44-letnią turystkę, która tak zmogły trudy wycieczki, że nie dała rady samodzielnie zejść na parking”.

To przykłady interwencji ratowników TOPR z ostatniego tygodnia w Tatrach.