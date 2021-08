Tatry. Sporo pracy mają ratownicy TOPR. Wezwanie o pomoc dostali już o północy

Zgłoszenie o kłopotach turysty nadeszło o godz. 23.52. - Zadzwonił kolega potrzebującego pomocy z informacją, że zostawił swojego kompana w rejonie Wrót Chałubińskiego, że nie ma on siły się poruszać. Dzwoniący zaś schodzi do Morskiego Oka. Kilka minut później dodzwonił się do nas sam potrzebujący pomocy. Mówił, że zsunął się po trawie kilkadziesiąt metrów, ale nie doznał obrażeń. Jest wycieńczony, odwodniony, jest mu zimno, ale ma śpiwór więc zaczeka na ratunek - relacjonuje Piotr Konopka, ratownik TOPR.

Z uwagi na fakt, że poszkodowany znajdował się po słowackiej stronie, polskie pogotowie górskie zaalarmowało słowacką Horską Zachranną Służbę. Słowacy jednak uznali, że szybciej będzie się dostać do potrzebującego pomocy od polskiej strony. Dlatego kilka minut po północy do akcji ruszył ratownik TOPR stacjonujący w Morskim Oku. Ratownik odnalazł potrzebującego pomocy o godz. 4.52. Po tym jak nakarmił, napoił i ogrzał go, rozpoczął sprowadzanie w dół.