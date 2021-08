Tatry. TOPR ma pełne ręce roboty. Od soboty ratownicy interweniowali aż 30 razy

Sezon w Tatrach na całego. Gdy tylko jest słoneczna pogoda, codziennie po górach wędruje kilkadziesiąt tysięcy osób. Bardzo duży ruch jest w tatrzańskich dolinach, ale i na szlakach wysokogórskich. Tutaj króluje szlak Orla Perć, gdzie dziennie setki, o ile nie tysiące osób próbuje go pokonać.

Duży ruch na szlakach przekłada się na większą pracę dla ratowników TOPR. Tylko w poniedziałek do godz. 18 TOPR interweniował 10 razy.

- Praca była od rana. To głównie wezwania do urazów nóg, rąk. Sporo wezwań mamy do zasłabnięć, omdleń. Wiele osób nie zabierało ze sobą odpowiedniej ilości wody, albo ich kondycja okazała się za słaba - mówi Krzysztof Długopolski, ratownik TOPR.

W poniedziałek najpoważniejsza interwencja spowodowana została przez... osą. Owad ukąsił turystkę przy schronisku na Hali Ornak. - Osoba była uczulona, doszło do wstrząsu anafilaktycznego. Dlatego tutaj bardzo liczył się czas udzielenia pomocy. W tym przypadku musieliśmy użyć śmigłowca ratunkowego, by przetransportować poszkodowaną do szpitala w Zakopanem - mówi Krzysztof Długopolski.