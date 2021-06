Tatry. Wakacje w górach rozpoczęły się na całego. Przed wejściami na szlaki tworzą się długie kolejki

Choć - jak to mówią górale - szczyt letniego najazdu dopiero przed nami, już widać sporo gości pod Giewontem. Ci co wybrali termin na wakacje teraz, mają szczęście. Pogoda sprzyja.

Spory ruch jest na górskich szlakach. Najwięcej osób - wiele rodzin z dziećmi - wędruje do tatrzańskich dolin, gdzie droga jest w miarę łatwa i bezpieczna. Wybierający się w góry muszą się liczyć już z kolejkami. We wtorek rano przy wejściu do Doliny Strążyskiej utworzyła się długa na kilkadziesiąt metrów kolejka. Trzeba było odstać kilkanaście minut, by zapłacić za bilet wstępu na szlak.

Według prognoz aura do wędrowania po górach będzie niestety się psuła. Już w nocy z wtorku na środę prognozowane są opady deszczu i burze. Pioruny i grzmoty mają pojawić się na tatrzańskim niebie także w środę. Następne dni co prawda mają być już bez burz, ale za to z deszczem.