Tatrzańskie podziemia. Czyli jak wygląda rzeczywistości w górskich jaskinie. Zobacz niesamowite zdjęcia TOPR

- Wiele nieudostępnionych jaskiń to niezwykle cenne obiekty, w których każda obecność człowieka wywiera negatywny wpływ. Są to również w większości małe obiekty nieatrakcyjne pod względem taternickim, jednak one same, jak i ich otoczenie, a także drogi dojścia do nich stanowią cenne obszary pod względem przyrodniczym - informuje Tatrzański Park Narodowy.

Najdłuższą jaskinią w Tatrach jest Wielka Śnieżna. To zarazem najdłuższa i najgłębsza jaskinia w Polsce. Jej korytarze ciągną się niemal przez 24 kilometry, a głębokość to 808 metrów. To właściwie system pięciu jaskiń połączonych ze sobą: Jaskini Śnieżnej, Wielkiej Litworowej, Jaskini nad Kotlinami, Jasny Awen i Jaskini Wilczej.

Eksplorowanie jaskiń należy do wyjątkowo trudnych aktywności taternickich. Wiąże się ze zjeżdżaniem i wspinaniem się w jaskiniowych studniach, czy po prostu przeciskaniem w bardzo wąskich korytarzach. Niestety, czasami zdarzają się wypadki grotołazów. Do takiego doszło w sierpniu 2017 roku. W tzw. Przemkowych Partiach woda odcięła drogę powrotną dwóm grotołazom z Wrocławia. Grotołazów nie udało się uratować. Była to jedna z najtrudniejszych akcji ratunkowych w jaskini prowadzonych przez TOPR. Dopiero bowiem po kilku dniach wysadzania wąskich korytarzy jaskini, ratownikom udało się dotrzeć do ciał grotołazów. Ich ciała wydobyto na zewnątrz dopiero po trzech tygodniach.