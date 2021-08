Te książki zabierają w podróż. Przegląd sierpniowych nowości wydawniczych

"Od kiedy istniały łodzie, żeglarze używali położenia gwiazd do nawigacji. Najlepszy sposób na określenie, gdzie się znajdujesz, i na dotarcie do miejsca, w którym chcesz być, to wyczucie wszystkiego, co cię otacza. Wiatru, pór roku, gwiazd" - pisze Charlotte Runcie w powieści "W ustach sól" przetłumaczonej przez Magdalenę Koziej i wydanej przez Prószyński i S-ka. W debiutanckiej książce pochodząca z nadmorskiego Edynburga młoda poetka przywołuje obrazy dzikiej szkockiej przyrody, szanty, mity i legendy, zabiera na spacer brzegiem morza z Turnerem, Szekspirem i poetami epoki romantyzmu.

Runcie zastanawia się, czym jest morze dla nas, a czym było dla naszych przodków, co znaczy dla żeglarzy stawiających czoło morskim prądom, dla kobiet żyjących na wodzie i tych wyczekujących bliskich na brzegu. Właśnie podtytuł "Women and the sea", którego zabrakło w polskim tłumaczeniu, oddaje ważne tematy tej książki - międzypokoleniowe więzi, kobiecą miłość do morza, ciążę i macierzyństwo. Premiera książki jest zaplanowana na 12 sierpnia.