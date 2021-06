Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie nie bierze w tym roku wakacji. Spektakle będą się odbywać na dachu sceny

- Wakacje spędzane w mieście mogą stanowić doskonały pretekst do weekendowej rozrywki kulturalnej. Dlatego zapraszamy nie tylko tarnowian, ale też turystów, by zerknęli w nasz repertuar i skorzystali z możliwości obejrzenia naszych spektakli. Tym bardziej warto, że będziemy występować na naszym Zielonym Dachu, a każde wydarzenie mające tam miejsce zapada głęboko w pamięć. Naprawdę warto! - zachęca Rafał Balawejder, dyrektor naczelny teatru.

Pierwszą propozycją jest „Blackbird” Davida Harrowera, w reżyserii Tomasza Gawrona, który 9 lat temu zaprosił do współpracy Matyldę Baczyńską i Ireneusza Pastuszaka. Aktorzy brawurowo wcielają się w rolę Uny i Ray’a, których połączyła zakazana miłość. Spotykają się po latach. Podnoszą złamane skrzydła i na nowo chcą się uczyć latać. Po to by stać się wolnym. Wolnym od siebie. Ten niezwykle poruszający spektakl na Scenie Underground 30, 31 lipca oraz 1 sierpnia, o godz. 20.