To będzie najdłuższy tunel w Polsce oraz najdroższy odcinek linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz. Umowa podpisana

Umowa na prace Limanowa- bocznica Klęczany podpisana

- To będzie rewolucja dla połączeń między Krakowem a Nowym Sączem. Ta inwestycja jest częścią większego projektu, który nie tylko skróci czas połączeń, nie tylko sprawi, że te połączenia będą efektywne, ale dadzą szerokie pole manewru dla przewoźników dla ruchu aglomeracyjnego do tego, żeby wreszcie można było z Krakowa do Nowego Sącza i z Nowego Sącza do Krakowa w 60 minut się dostać - mówił podczas konferencji prasowej Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Konsorcjum Budimex S.A. oraz Gülermak mają 31 miesięcy na modernizację części linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz, na odcinku Limanowa-bocznica Klęczany. To 13 km nowej trasy, która ma umożliwić ruch pociągów z Nowego Sącza do Krakowa. Pociągi w założeniu mają rozpędzać się do ponad 160 km na godzinę, co ma przyczynić się do skrócenia czasu podróży między jednymi z najważniejszych miasta w Małopolsce.