To najbardziej zielone osiedle Krakowa. W samym środku Lasu Borkowskiego

Las Borkowski składa się z dwóch części. Północnej i południowej. Przez lata teren ten był obudowywany, drzewa wycinano, pojawiały się nowe zabudowania. Do ostatniego momentu istniał jeszcze skrawek, zielona enklawa, która łączyła obie części. Ale i tam wyrosły bloki.

Kosocicka Forest to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, które wyrośnie w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego Słona Woda o powierzchni 13,53 ha. Na wizualizacjach widać jak…

Las Borkowski, czyli ponad 70 ha zielonych terenów w Borku Fałęckim, jest w końcu w całości w rękach miejskich. Osiedle niskich domów, które widzimy na zdjęciach powstało dużo wcześniej. Obok niego wyrosły jednak wysokie bloki. To też jednak nie konstrukcje sprzed dekady, ale wcześniejsze.

W 2019 roku część lasu udało się wykupić gminie. Prezydent Krakowa podpisał umowę notarialną, na mocy której miasto Kraków pozyskało teren położony w rejonie ulic Żywieckiej i Zawiłej stanowiący część Lasu Borkowskiego. Łączny koszt nabycia to 16 mln zł. Rozmowy na temat wykupu lasu toczyły się przez kilka lat. Podpisanie umowy umożliwiło zagospodarowanie i udostępnienie mieszkańcom terenu, jako miejsca rekreacji i wypoczynku. Teren został też zabezpieczony planem miejscowym.

Ważne, że zabudowę powstającą tak blisko tego dzikiego miejsca udało się zastopować. Mieszkańcy, którzy żyją w Krakowie, w lesie, mogą się tylko z tego cieszyć. Gdyby wszystkie osiedla mogłyby być tak zalesione byłoby wspaniale, ale wiemy, że w innych rejonach miasta czasami jest ciężko znaleźć choć jedno drzewo pomiędzy blokami. Nie nakłaniamy jednak nikogo by teraz stawiał bloki w Lesie Wolskim. Co się stało w Borkowski, to się stało.