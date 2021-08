Tomasz Siemieniec: Jesteśmy na ostatnim miejscu, a Olek nie gra. Chciałbym wiedzieć dlaczego

Zmienił pan zdjęcie profilowe na Facebooku – pojawił się na nim Aleksiej Dytiatiew. Dlaczego?

Powodów jest wiele. Olek jest zawodnikiem Cracovii, a nie gra – nie wiemy dlaczego. Nie wiemy, dlaczego został przesunięty do drugiej drużyny. Nie uważam, żeby był gorszym zawodnikiem od dwóch stoperów, którzy grają w tej chwili. A nawet wyniki świadczą o tym, że nie bronimy dobrze, prawda? Nikt oficjalnie z klubu nie skomentował, dlaczego Olek nie gra. W poprzednim sezonie było mówione, że nie może dojść do siebie po kontuzji, później, że pomaga rezerwom. Ale to było w poprzednim sezonie. Teraz dalej nie gra, my jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli - obrona wygląda kiepsko, mamy najwięcej straconych bramek w lidze, a kibice nie dowiedzieli się, z jakiego powodu nie gra stoper, który wyglądał dobrze, kiedy na niego stawiano.