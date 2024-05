Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: Gdybyśmy strzelili bramkę, mecz mógł się inaczej ułożyć

Trudny mecz dla Puszczy

- Gratulacje dla Pogoni za zwycięstwo - stwierdził szkoleniowiec drużyny z Niepołomic. - Wiedzieliśmy, że będzie to trudny mecz, wynikający z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Pogoń to bardzo mocny zespół. Po drugie, wiedzieliśmy, że Pogoń będzie chciała się zrehabilitować za to, co się wydarzyło w czwartek. To się jej udało. Mieliśmy na ten mecz swój pomysł. Mieliśmy swoje sytuacje, gdyby jedna z nich została zamieniona na bramkę, to mecz mógł się ułożyć inaczej. Tak się nie stało i gospodarze zasłużenie wygrali.

A tak szkoleniowiec Puszczy mówił o szybkim powrocie do zdrowia Kamila Zapolnika, który w poprzednim meczu z Koroną Kielce doznał wstrząśnienia mózgu: