Tradycja kiszenia kapusty. Niezwykły pokaz zespołu ,,Dolina Słomki”ze Stronia u państwa Kwitów w Jastrzębiu

Przepis na tradycyjną kiszoną kapustę zdradza Łukasz Liszka z ,,Doliny Słomki”:

- Kapustę szatkowano na szatkownicy. Następnie do wyparzonej beczki wkładano na początek kilka całych liści z kapusty. Potem wsypywano niewielką ilość kapusty, dodawano sól, marchewkę lub czosnek, czasem jabłko i mężczyzna ubijał to wszystko stopami. Kobiety nigdy tego nie robiły, przynamniej w naszym regionie. Następnie dosypywano kolejną porcję kapusty, dodawano sól, aż do napełnienia beczki. Nadmiar wody z ubijania wybierano z beczki i wylewano. Po napełnieniu beczki, wkładano do środka drewniane kręgi i kamień, zamykano ją szczelnie i czekano aż kapusta się zakisi.

- Planujemy przedstawić cały rok w tradycji dawnej wsi, zwłaszcza Lachów Podegrodzkich – podkreśla Jarosław Czaja – dyrektor GOKSiT w Łukowicy. - Przed nami zatem darcie pierza, podłaźniczka, kolędowanie. Końcowym efektem będzie publikacja ze zdjęciami z wszystkich nagrań – dodaje.