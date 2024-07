Tragiczny początek wakacji na małopolskich drogach. W ostatni weekend czerwca dużo wypadków ze skutkiem śmiertelnym Marcin Banasik

W niedzielę do wypadku doszło na DK 75 w miejscowości Tworkowa koło Czchowa. Jedna osoba zginęła Brzesko112.pl - Brzeski Portal Ratowniczy Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Z policyjnej mapy wypadków drogowych wynika, że na małopolskich drogach od początku wakacji, czyli od 21 czerwca co drugi dzień dochodzi do śmiertelnego wypadku. Z mapy wynika, że zginęło już pięć osób, w tym 3 w ostatni weekend. Do ostatniego tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę popołudniu we wsi Bilczyce w gminie Gdów. Kierujący pojazdem osobowym potrącił rowerzystkę, która na jednośladzie przewoziła również swoją 5-letnią córkę. Około 40-letnia rowerzystka zmarła. Dziewczynka w ciężkim stanie została zabrana do szpitala drogą lotniczą.