Transfer potwierdzony. Jakub Myszor przeszedł z Cracovii odo Rakowa Częstochowa

Według portalu weszlo.com Myszor przeniósł się do zespołu mistrza Polski za około 50 tys. euro. Co ciekawe, portal transfermarkt wycenia go na... 500 tys. euro. Myszorowi w czerwcu 2024 r. miała wygasnąć umowa z Cracovią więc to był ostatni czas, by klub mógł jeszcze na nim coś zarobić.

21-letni pomocnik w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy wystąpił w ośmiu spotkaniach w barwach Cracovii. Występował w niej od 2019 roku, najpierw w zespole juniorów. W ekstraklasie zadebiutował wiosną 2021 r. W "Pasach" uzbierał 55 meczów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, w których zdobył 5 bramek. Przez dłuższy czas leczył kontuzję, która zahamowała jego karierę.

Nie chciał kontynuować przygody z Cracovią, wybierając ofertę mistrza Polski. W zespole z Częstochowy spotka swojego byłego kolegę z Cracovii - Kamila Pestkę.

Myszor to wychowanek GTS Bojszowy, który później grał w młodzieżowych zespołach Stadionu śląskiego Chorzów. Dał się poznać jako szybki skrzydłowy. Myszor ma 21 lat i za sobą sześć meczów w młodzieżowej reprezentacji Polski.