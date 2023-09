Trener Dunajca o złotym siatkarzu Marcinie Januszu: od zawsze miał dobrze poukładane w głowie

Jednym z liderów zespołu trenera Nikoli Grbicia był rozgrywający rodem z Nowego Sącza Marcin Janusz.

- Mamy jeszcze kilka meczów do wygrania w tym sezonie. Na razie układa się to pięknie. Ten mecz z Włochami był bliski perfekcji. Oczywiście kilka błędów, jak to w siatkówce, pojawiło się, ale zagraliśmy jak chcieliśmy. Narzuciliśmy bardzo dużo presji na Włochów. Zawsze grało się z nimi trudno. Byliśmy bardzo skoncentrowani, by nie dać im ani chwili na złapanie tego dobrego „flow”, zwłaszcza przed włoską publicznością. Nie daliśmy i to jest najważniejsze – cieszył się przed kamerami Polsatu Janusz.