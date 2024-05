Trener Hutnika Maciej Musiał: Rozłożyliśmy przed Kotwicą czerwony dywan

W niedzielę stało się jasne, że Hutnik nie uzyska bezpośredniego awansu, gdyż zespoły z dwóch pierwszych miejsc – Kotwica i Pogoń Siedlce – zgromadziły odpowiednio 56 i 55 punktów. Dawała na to nadzieję wygrana w Kołobrzegu, ale wygląda na to, że krakowianie przestraszyli się szansy, przed jaką stanęli, bowiem już w pierwszej minucie mocno utrudnili sobie zadanie. Wówczas to Daniel Hoyo-Kowalski, zastępujący na pozycji stopera Łotysza Igorsa Tarasovsa, podał do bramkarza Doriana Frątczaka, który źle przyjął piłkę, umożliwiając naciskającym go rywalom zdobycie gola.

- Przyjechaliśmy z nadzieją, że podtrzymamy dobrą passę, jaką mieliśmy w ostatnich meczach. Zabrakło nam przede wszystkim jakości. Z tego jestem najbardziej niezadowolony – komentuje trener Maciej Musiał. - Fakt, że zaczęliśmy mecz od 0:1, bo straciliśmy kuriozalną bramkę już w 30. sekundzie, sprawił, że ciężko się nam grało z zespołem, który bardzo dobrze broni, wybija rywali z rytmu i jest bardzo groźny w ataku szybkim. Zdawaliśmy sobie sprawę z tych atutów Kotwicy, ale rozłożyliśmy przed nią w 30. sekundzie czerwony dywan i później ciężko było nam rozbić mur złożony z jej dziewięciu zawodników.