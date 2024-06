Trwa strajk okupacyjny w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci usiedli do rozmów z władzami uczelni

OŚWIADCZENIE AKADEMII DLA PALESTYNY

"Gdy giną ludzie, nie można być obojętnym, gdy giną ludzie nie można być neutralnym, gdy giną ludzie nie można być umiarkowanym, gdy giną ludzie nie można być apolitycznym. Umiar niczego nie zmienia, umiar nie powstrzyma przemocy, umiar nie ocali ludzkich żyć. Czy słowa potępiam ludobójstwo, potępiam okupację wymagają negocjacji, dyskusji, głosowania? W 248 dni co najmniej 37 658 ludzkich istnień zniknęło z powierzchni ziemi. Gdy na jednej szali stawiamy apolityczność, na drugiej ludzkie życie. Czy naprawdę ulega wątpliwości co przeważy? Pójść na kompromis w obliczu ludobójstwa to nie zdać egzaminu z człowieczeństwa. Gdy Rosja dokonała napaści na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, rektor Jacek Popiel tego samego dnia był wstanie opublikować list do społeczności akademickiej, w którym stanowczo potępił atak Rosji na Ukrainę. Nie potrzebował do tego ani debaty ekspertów, ani podstawy prawnej. Tymczasem, gdy po 8 miesiącach ludobójstwa, społeczność akademicka wzywa władze uczelni do potępienia ludobójstwa prowadzonego przez Izrael w strefie Gazy oraz nielegalnej okupacji Palestyny, która trwa od 57 lat, w trakcie negocjacji usłyszeliśmy stwierdzenie, że Uniwersytet nie jest od zajmowania stanowisk politycznych. W negocjacji, odbywającej się tego samego dnia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ została przyjęta rezolucja USA dotycząca zawieszenia broni. Potępienie łamania umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie jest traktowane wybiórczo według klucza, który pozostaje dla nas tajemnicą. Tajemnicą, gdyż władze uczelni nie potrafiły się odnieść do naszego apelu inaczej niż znieść z siebie odpowiedzialność - sugerując że nie są wstanie wydać takiego doświadczenia lub nie powinny wydać takiego oświadczenia. Ciężko nam zrozumieć taką wybiórczość, być może motywowaną tym samym powodem dla którego opublikowany przez KRUP apel do narodów Palestyny, został przetłumaczony na angielski oraz hebrajski, ale już nie arabski, który jest językiem urzędowym ludności palestyńskiej. Ponownie wzywamy rektora UJ Jacka Popiela do publicznego, stanowczego potępienia ataku Izraela na Strefę Gazy oraz okupację Palestyny. Sugestia rektoratu, że przemoc rozpoczęła się 7 października jest niczym innym niż przejawem lekkomyślnej obojętności na historię a także na życie palestyńczyków i izraelczyków - piszą strajkujący i przypominają postulaty.