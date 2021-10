Trzy dni z jazzem z najwyższej półki. Startuje krakowski festiwal Jazz Juniors

Krakowski festiwal to coroczne święto wszystkich fanów jazzu. Zgodnie z nazwą w jego ramach odbywa się konkurs dla młodych artystów. Zwycięstwo w nim jest przepustką do dalszej kariery. Poza tym festiwal jest okazją do zobaczenia pod Wawelem gwiazd muzyki synkopowanej – tak będzie i w tym roku. Zadbał o to dyrektor artystyczny imprezy – Adam Pierończyk.

- Zazwyczaj staram się sprowadzać muzyków bezpośrednio na moje zaproszenie, nie korzystając z ofert agencji koncertowych z różnych stron świata. To pozwala mi co roku stworzyć autorski program, który jest gwarancją tego, że widzowie krakowskiego festiwalu zobaczą coś innego niż na innych imprezach tego typu w Polsce. Ja cenię sobie świetnych technicznie instrumentalistów, którzy jednocześnie mają coś do powiedzenia jako liderzy czy kompozytorzy - tłumaczy nam Adam Pierończyk.