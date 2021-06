Uniwersytet Jagielloński w Minecrafcie. Stęsknili się za uczelnią, więc zbudowali ją sobie w... grze komputerowej. Oto studia 2.0

- Nasz pięcioosobowy zespół: Aleksandra Fiutowska, Michał Kozub, Maria Pieniążek, Klaudia Rejman, Kuba Wydra - przez około 6 tygodni przygotowywał wszystko od zera: zbieraliśmy materiały online, co uzupełniliśmy nawet wyprawą fotograficzną na Ruczaj, skalowaliśmy budynek dopasowując go do wymiarów Minecraftowych sześcianów, aż wreszcie spędziliśmy długie godziny na pochłaniającej budowie – mówi Michał Kozub, jeden z autorów projektu.