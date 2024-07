Upomniał się o niego Zegarmistrz Światła Purpurowy. W wieku 77 lat zmarł piosenkarz Tadeusz Woźniak

Tadeusz Woźniak przyszedł na świat 6 marca 1947 roku. Dzieciństwo spędził na warszawskiej Woli. Zadebiutował w 1966 roku pod pseudonimem „Daniel Dan” w zespole Dzikusy podczas I Radiowej Giełdy Piosenki. Potem występował z Niebiesko-Czarnymi i Czesławem Niemenem oraz śpiewał z grupą Czterech, z którą dokonał pierwszych nagrań dla Programu III Polskiego Radia. W 1967 roku objawił się jako kompozytor, pisząc muzykę do wierszy Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Wzorem dla Tadeusza Woźniaka był Bob Dylan. Dlatego z czasem polski piosenkarz wyspecjalizował się w akustycznych balladach. Za sprawą utworu „Hej, Hanno” wygrał Telewizyjną Giełdę Piosenki i w 1967 roku po raz pierwszy wystąpił podczas festiwalu w Opolu. Sławę przyniosła mu jednak dopiero ballada „Zegarmistrz światła”. Zwyciężył nią opolski festiwal w 1972 roku. Kompozycja powstała do tekstu poety Bogdana Chorążuka

Woźniak skomponował kilkaset piosenek oraz muzykę do prawie stu inscenizacji teatralnych, przedstawień Teatru Telewizji oraz filmów dokumentalnych i animowanych. Jego muzyka była wielokrotnie nagradzana na festiwalach sztuk teatralnych. Otrzymał nagrodę m.in. za oprawę muzyczną do „Wesela” Wyspiańskiego w reż. R. Kordzińskiego, „Odprawy posłów greckich” Kochanowskiego w reż. A. Witkowskiego i „Mistrza i Małgorzaty” Bułhakowa w reż. A.M. Marczewskiego.