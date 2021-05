W Comarch Cracovii nie ma jeszcze nowych zawodników, są za to ci sprawdzeni

Zespół wróci do treningów w ostatnim tygodniu maja. Będzie miał sporo czasu, bo 3,5 miesiąca, by przygotować się do sezonu, który zapewne ruszy w pierwszej połowie września (dokładnej daty rozpoczęcia rozgrywek jeszcze nie ma). - Na razie jest podpisanych kilka kontraktów, byłoby najlepiej, gdyśmy związali się z wszystkimi czołowymi zawodnikami z minionego sezonu – mówi szkoleniowiec Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek. -

Krakowianie zaczęli więc od bardzo ważnych ogniw zespołu, zawodników pierwszej piątki. Rosyjski golkiper walnie przyczynił się do zdobycia medalu przez zespół, z kolei Kapica to najlepszy strzelec drużyny. Wśród pierwszych podpisanych umów nie mogło zabraknąć tez tej z kapitanem – Dudasem. Wkrótce będą kolejne kontrakty.

Nie każdy jednak chce zostać, niektórzy mają inne plany, np. chcą kończyć kariery. Chciałbym, byśmy do czasu wznowienia przygotowań mieli już gotową kadrę przynajmniej w osiemdziesięciu procentach.

Potrenujemy cztery tygodnie, potem będzie krótka przerwa, znów wrócimy do zajęć i tak na przemian do września. Jeśli się uda uzupełnić skład wartościowymi zawodnikami, to będę zadowolony.

Miniony sezon pokazał, że Comarch Cracovia do ostatniego dnia okienka transferowego, do 31 lipca kompletowała zespół. Teraz ma tego uniknąć.

Już bez Kowalówki

W „Pasach” nie zagra już Robert Kowalówka, który przeniósł się do Re-Plast Unii Oświęcim. Dawid Musioł przymierza się do występów w GKS Katowice, a Luke Ferrara wrócił do Coventy Blaze.

- Kowalówka miał propozycję kontraktu, ale zdecydował, że lepiej dla niego będzie, jak wróci do Unii – komentuje Rohaczek. - Musimy poszukać nowego drugiego bramkarza.