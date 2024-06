W czwartek w Krakowie pochód Lajkonika. Remont zmienił tegoroczną trasę

Pochód Lajkonika 2024 wyruszy tradycyjnie sprzed siedziby Wodociągów, w postać Konika Zwierzynieckiego po raz drugi wcieli się Mariusz Glonek. Następnie Lajkonik przejdzie ulicą Senatorską, przez plac Na Stawach. Po harcach na podwórku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 przejdzie ul. Flisacką do bulwaru Rodła na spotkanie z flisakami.

Stamtąd orszak dotrze bulwarem do skweru Konika Zwierzynieckiego, skąd, po krótkim odpoczynku w antykwariacie Abecadło i karczmie Smily uda się na bulwar Czerwieński, plac Wielkiej Armii Napoleona, ul. Podzamcze, Planty do skrzyżowania pod Filharmonią Krakowską. Ul. Franciszkańską i Grodzką pochód dotrze do Rynku Głównego, gdzie na scenie pod Wieżą Ratuszową ma miejsce finał imprezy. Lajkonik odbiera „haracz” z rąk prezydenta miasta i wznosi toast za pomyślność krakowianek i krakowian. Na koniec Lajkonik wykonuje taniec zwany urbem salutare – pokłon miastu.