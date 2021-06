W lipcu Kraków stanie się światową stolicą jazzu. A to za sprawą ponad 100 koncertów w ramach Summer Jazz Festivalu

To już drugi rok z rzędu, kiedy organizujące festiwal Cracovia Music Agency i fundacja My Polish Heart muszą się mierzyć z ograniczeniami wynikającymi w pandemii. Mimo to, dzielnie stawiają im czoła - i dzięki temu w minionym sezonie Summer Jazz Festival był jedną z niewielu imprez muzycznych, które odbyły się w Krakowie w realu a nie w internecie. Podobnie będzie w tym roku dzięki niedawnemu poluzowaniu pandemicznych obostrzeń.

- Życie mnie nauczyło, że trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi, nie bać się niczego i iść śmiało przed siebie. Trudności są po to, by je pokonywać. W zeszłym roku odbyło się aż 108 koncertów - i tylko jeden - Branforda Marsalisa przenieśliśmy na ten rok, a drugi - Kenny’ego Garretta – na przyszły. Trochę nam pomógł los, bo festiwal odbywa się w samym środku lata, a to czas, kiedy pandemia łaskawie nieco nam odpuszcza - śmieje się Witold Wnuk, dyrektor festiwalu.