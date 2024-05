W Nawojowej powstanie nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy. Będzie też Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W czerwcu 2018 roku ówczesny starosta przedstawił plan budowy nowego obiektu na działce należącej do powiatu w Nawojowej. Znajduje się ona zaledwie dwa kilometry dalej od dotychczasowej siedziby PUP. Według przygotowanego planu miał powstać budynek wraz z parkingiem na około 60 samochodów. Samorząd otrzymał nawet pozwolenie na budowę, a koszt inwestycji wycenił wówczas na 11 mln zł. Zakładano pozyskanie części środków na budowę z zewnętrznych środków. Jednak nowy Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na czele z Markiem Kwiatkowskim zrezygnował z gotowego pomysłu.

Tadeusz Zaremba, który od niespełna miesiąca pełni funkcję starosty nowosądeckiego, postanowił wrócić do pomysłu sprzed pięciu lat, orzygotowaną przez ówczesnego starosę a aktualnie przewodniczągo Rady Powiatu Nowosądeckiego – Marka Pławiaka. Chodzi o budowę nowej siedziby dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nawojowej. Budynek przy ul. Nawojowskiej 118 w Nowym Sączu, w którym od lat mieści się pośredniak, starostwo wynajmuje, a roczny koszt to blisko pół miliona złotych.

- Wracamy do tego pomysłu, bo wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. W mojej ocenie i ocenie Zarządu Powiatu, jest to bardzo konieczna inwestycja – mówi Tadeusz Zaremba, starosta nowosądecki.

Jak przyznaje już wszczęte zostały prace zmierzające do pozyskania pozwolenia na budowę.

- W nowym budynku planujemy także umieścić filie dwóch wydziałów starostwa, gdzie jest problem z długimi kolejkami oraz miejscami parkingowymi. Myślimy o wydziale komunikacji oraz wydziale geodezji i budownictwa – dodaje Zaremba.

Wówczas mieszkańcy gminy Nawojowa, Łabowa, Krynica czy Muszyna nie będą musieli dojeżdżać do Nowego Sącza, aby załatwić sprawę. Tym samym w budynku przy ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu zmniejszą się kolejki do rejestracji samochodu, bo sporo osób załatwi sprawę w Nawojowej. Zdaniem starosty to optymalne rozwiązanie.